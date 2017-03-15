北部一整天陰冷低溫12度 晚上降雨增

溫度方面，清晨將是這波冷氣團影響最明顯的時候，預計北部及東北部低溫普遍只有１２、１３度，而中部至臺南及花東地區低溫約１４到１６度，高屏低溫約１７、１８度。(本報系資料照)

氣象局稍早針對17縣市發布強風特報。(取自中央氣象局)

今天（１５日）白天只有東部及東北角一帶有短暫陣雨，西半部地區則大多為多雲的天氣，晚上隨著下一波水氣逐漸接近，中部以北地區及南部山區入夜後降雨機率會再度提高；溫度方面，清晨將是這波冷氣團影響最明顯的時候，預計北部及東北部低溫普遍只有１２、１３度，而中部至臺南及花東地區低溫約１４到１６度，高屏低溫約１７、１８度，提醒大家，除了北臺灣是一整天都陰冷之外，其他各地夜間清晨及有下雨時也都相當偏涼、偏冷，請大家要注意保暖

根據中央氣象局資料顯示，今天白天中部以北及宜蘭地區因為下雨的情形變少了，高溫會略回升１到３度左右，而南部及花東部則是因為冷空氣的影響明顯，氣溫會比昨天略降一點或持平，整體來說，各地白天還是會有偏涼的感覺。另外，氣象局稍早針對17縣市發布強風特報。

同時臺灣附近東北風也明顯偏強，尤其明天上午臺南以北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，海上的浪也相當大，提醒海邊活動及海上作業的朋友要注意安全。

空氣品質方面，今天高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)