美準貿易代表 劍指農產品貿易障礙

美國貿易代表提名人萊特海澤今天在聯邦參議院的提名聽證會上說，美國不該容忍外國在農產品貿易上設置市場准入障礙，擴大美國農產品銷售，將是他的優先要務。

現年69歲的萊特海澤（Robert Lighthizer）在前總統雷根時代任貿易代表署（USTR）副貿易代表，主導農業、產業及服務貿易政策及美國的雙邊貿易協定。

他當時讓美國透過配額和懲罰性關稅的手段，阻止日本產品進入美國，還與日本、德國等5個美國主要貿易夥伴達成「廣場協定」，促使美元貶值，鼓勵更多外國企業來美設廠；經濟學界認為，日本經濟後來陷入失落十年、甚至泡沫，和日圓升值造成日本產業失去出口競爭力有絕對關係。

而萊特海澤在聽證會上說，如果獲得國會支持成為USTR代表，他將把自己熟悉的農產品市場准入議題列為非常優先要務，更將再次瞄準日本。

他說，農業是跨太平洋夥伴協定（TPP）的最大受益產業，然而，美國總統川普退出TPP後，美國的農產品出口仍會在將來與其他國家洽談雙邊協議上，成為優先議題，而日本是主要目標國家。

萊特海澤說，對他而言，「實在難了解為何美國要容忍其他國家在農產品市場准入上設置障礙」；美國是農產品生產一等一大國，農產品品質世界最佳，擴大美國農產品的出口銷售，將是他非常關切的優先要務。

對美中貿易關係，他明確指出，美中貿易長期失衡，這情況一定要改變；他也認同前總統歐巴馬時代與歐洲聯盟（EU）於世界貿易組織（WTO）聯手反對認定中國是市場經濟體的立場。

但對於WTO，萊特海澤指出，不認為WTO這個架構與機制已有效處理中國的產業政策上製造的不公平競爭，他以自己和川普曾有過的對談經驗指出，川普政府絕對會追求改變中國以國營企業主導經濟發展的不公平競爭環境與標準，這也是美國在美中貿易談判上的優先要務。

但有民主黨參議員問，川普家族企業和中國有千絲萬縷的投資往來，中國近來還通過有關「川普」商標權的保護，這是否會讓他未來處理美中貿易問題時態度軟化？

萊特海澤強烈否認並指出，他對川普的家族企業一無所知，川普也絕對會將美國的國家利益、保護美國勞工與企業列為最優先，他會展現在USTR代表一職上該有的態度。1060315

(中央社)