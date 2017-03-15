馬面臨牢獄之災 劇本竟是自編？
前總統馬英九因「教唆洩密罪」昨天(14日)遭到起訴，恐將面臨牢獄之災，馬英九面對媒體哀嘆「公理何在？」國民黨團方面則指責綠營政治追殺，但根據《中評社》分析，馬英九有今天的遭遇，劇本其實早在幾年前已編寫好，前半齣是他自己寫的，結局則是對手編排的。
報導指出，2013年9月發生的「馬王之爭」震驚各界、撼動政局，結果是導致馬英九跛腳，黨、內外危機加劇，最後，馬英九不僅無法除掉政敵，還惹來官非，國民黨則輸掉大選、政權拱手讓人。
而對此《中評社》曾指出，馬英九卸任前具「總統」身分有刑事豁免權，一旦卸任後恐面臨追訴危機；如果民進黨執政，必然秋後算帳，馬英九坐牢的機會很大。如今，馬英九是個「被告大戶」，另有10案在檢方與法院未偵結或待判決。
《中評社》報導，所謂欲加之罪，何患無辭，是非顛倒的政治，馬英九問公理何在，是還未醒悟，但也已經晚了，涉洩密案一旦罪成，最重可判囚3年，另有10案在身，敵人絕不會收手，馬英九想不坐黑牢也難。
(中時電子報)
文章來源：《中評社》
關鍵字：馬英九
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