「美國夢」破滅 不如搬到這3個國家

根據研究在美國成功機率只有7.5%，但在加拿大，機率升至13.5%，幾乎是美國的兩倍。在英國及丹麥分別有9%與11.7%。(圖片取自marketwatch)

川普上任讓許多人的「美國夢」破滅？其實不只因為川普，因為最新研究指出，美國已經不是讓你實現夢想的最好地方，在這3個國家加拿大、英國或丹麥反而容易讓你成家立業與功成名就。

所謂「美國夢」，是指在美國只要勤奮工作，相信只要經過努力不懈的奮鬥便能在美國獲致更好生活的信仰，不但能擁有自己的房子，生活也會比上一代好。

一項由史丹福大學經濟學教授伽帝（Raj Chetty）撰寫的研究，將「美國夢」的概念定義為所得分配最底層五分之一的家庭所生小孩，有能力躋身所得分配最頂層五分之一。

不過近幾年來這種信仰正逐漸崩解，根據研究在美國，這項機率只有7.5%，但在加拿大，機率升至13.5%，幾乎是美國的兩倍。在英國及丹麥分別有9%與11.7%。

據了解，美國中等所得家庭（81%）在2004至2014年的所得，不是停滯不前、就是不增反減。中產階級要翻身越來越難，69%的受訪者表示，現在要圓夢的障礙比以前艱辛。

根據瑞銀／資誠（UBS/PwC）「2015年億萬富豪報告」，過去35年來億萬富豪的財富成長持續上漲，估計到2043年，名列富比世全球400大的富豪，平均財富將比現在暴增7倍至580億美元。至於61%中等所得家庭表示，與前一年相比，幾乎沒有增加。許多從第二次世界大戰後長大的人都能夠假設他們生活過得比父母更好，然而這趨勢似乎已經結束。

(中時電子報)