憂過剩難解 全球油價再跌

世界油價今天進一步下滑，主因市場憂心，石油輸出國家組織（OPEC）減產無法舒緩全球原油過剩的現象。

OPEC今天在月度報告指出，產油國已做到減產的承諾，但由於沙烏地阿拉伯2月產油增加，日產量達1001.1萬桶，高於1月的974.8萬桶，市場對於OPEC限產的保證還是感到難以安心。

沙國為了減輕憂慮，發表聲明指出2月產量增加是為了調整儲存量，2月每日供應市場量為990萬桶，事實上是低於1月的999萬桶。

在紐約商品交易所，西德州中級原油下滑68美分，收在每桶47.72美元。

倫敦市場北海布倫特原油下跌43美分，收在每桶50.92美元。1060315

(中央社)