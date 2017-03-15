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蒐集顧客按摩棒資料 情趣公司賠1億

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按摩棒
一家情趣公司涉嫌透過銷售智慧情趣按摩棒，得知消費者的使用紀錄，被控侵犯隱私，該公司已決定和解賠償約1億台幣。(圖片取自the verge)

對有些人來說使用情趣用品的紀錄和次數都被知道，實在是一件害羞的事。而外國有一家情趣公司涉嫌透過銷售智慧情趣按摩棒，得知消費者的使用紀錄，被控侵犯隱私，該公司已決定和解賠償約1億台幣。

兩名女子去年提出集體訴訟，控告情趣玩具公司Standard Innovation透過製造的智慧雙人按摩棒We-Vibe 4 Plus，記錄用戶隱私資料。因為只要用戶將按摩棒透過藍芽無線功能與智慧型手機連結後，使用資料如使用時間、日期、溫度、震動強度等等，甚至包含用戶電郵，資料都被記錄下來傳到公司。

但該公司表示，收集此類數據是作為的市場研究，使我們能夠更好地了解哪些設置和震動水平消費者最喜愛，以推出更好的商品。

最後Standard Innovation以4百萬加幣（約台幣1億元）和解，並銷毀所有蒐集到的資料。在去年9月26日前購買該產品者，最多可獲得1萬加幣賠償。

(中時電子報)

文章來源：Maker of connected vibrator agrees to destroy sensitive user data

關鍵字：按摩棒資料1億情趣公司
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