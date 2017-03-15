胡智為大聯盟春訓賽事 被敲全壘打
美國職棒大聯盟（MLB）春訓賽事，效力坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為，今天對戰巴爾的摩金鶯隊，中繼7、8兩局被敲3支安打，其中包括1支陽春全壘打，無失分紀錄破功。
這場比賽光芒先攻，打完7局上半，光芒9比4領先，7局下胡智為接替左投亞柏格（Ryan Yarbrough）登板中繼，雖然沒有飆三振，不過金鶯打者分別擊出內野滾地與飛球，沒有製造任何失分危機，順利結束這個半局。
8局上光芒沒有再添分數，8局下胡智為面對第2位打者，曾對壘台灣投手王建民和倪德福的亞尼許（PaulJanish），他揮大棒球飛出左外野全壘打牆帶1分打點，胡智為春訓賽事，前3場出賽均無失分的紀錄破功。
胡智為被敲全壘打後，隨後打者謝佛（Logan Schafer）與桑坦德（Anthony Santander）分別擊出安打，1出局1、2壘有人，塔瓦瑞茲（Aneury Tavarez）內野滾地被封殺，跑者分別向前推進，2出局2、3壘有人。
所幸胡智為及時穩住，金鶯菜鳥華盛頓（David Washington）擊出內野滾地也被封殺，結束丟分也有失分危機的8局下，9局下光芒換投，雖然再掉1分但失分沒有擴大，終場光芒9比6擊敗金鶯。
截至目前胡智為在春訓熱身賽的表現，已出賽4場投7局，奪1個救援點，被敲5支安打其中包括1支全壘打失1分，三振4次及1次四壞保送，防禦率1.29。1060315
(中央社)
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