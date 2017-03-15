揭密！大家都想問的10大飛行Q＆A
搭機出國旅行夯，但關於飛行大家總有一籮筐問題想問，像是為何飛機餐總是這麼難吃、飛機上明明禁菸卻有菸灰缸、降落前要將燈光調暗或開啟窗戶遮陽板、遇到打雷飛機會被擊中嗎等等問題，而對此英國《每日郵報》（DailyMail）則整理了10個常見的飛行問題為大家解惑！
1.飛機餐為何總是特別難吃?
根據研究發現，人類的味覺在3萬英呎的高空中敏感度會下降約30%，因此對於鹹味和甜味的識別能力都會下降，這是主要原因。
2.飛機上禁菸卻有菸灰缸?
為了防止有些人無法抗拒菸癮，鋌而走險的狀況下，這時有菸灰缸可接菸蒂，總比什麼都沒有來得好。
3.為何起降時窗戶遮陽板必須打開?
開啟窗戶遮陽板的目的是為了要讓自然光能夠照進機艙，眼睛能夠適應機艙外的光線，另外，萬一起降發生狀況，機組人員才能透過窗戶關哪裡出了問題。
4.為何降落前燈光會被調暗?
由於飛機降落在較危險的時間點，將機艙內的燈光調暗，是為了能夠適應黑暗，萬一有緊急狀況發生，眼睛也能看得較清楚，以便跟隨空服人員的指示。
5.為何飛機起降前不能使用廁所?
這是因為廁所並無安全帶能夠保障你的安全，且廁所是密閉空間，萬一發生問題，你可能難以逃生。
6.一定要一直繫著安全帶嗎?
繫安全帶的目的是保障你的安全，隨時繫著安全帶，遇到亂流時才不會因為劇烈搖晃使你撞到其他東西。
7.亂流危險嗎?
事實上，亂流並不會導致飛機解體或墜機。
8.打雷時飛機會被擊中嗎?
飛機本身的金屬能夠保護乘客，因此機身當然也能夠承受得起閃電。
9.為何飛行時間不同?
飛行時間的差異主因是順風或逆風飛行，順風飛行的時間較短。
10.手機為何要轉飛航模式?
雖然目前並無發生因手機未關機或未轉飛航模式而發生飛安意外事件，但手機仍會影響機長與塔台聯絡的通訊頻率，因此建議乘客最好轉為飛航模式為佳。
(中時電子報)
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