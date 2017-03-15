喜劇「菜鳥新移民」 林書豪怪髮尬一角

哈佛小子林書豪球打得好，演起戲來也是喜感十足。他在推特大推客串演出移民故事「菜鳥新移民」喜劇影集，今晚在美國廣播公司（ABC）頻道播出，招牌奇怪髮型頗為吸睛！

「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat）是一齣改編自台灣移民黃頤銘（Eddie Huang）自傳回憶錄的喜劇，黃的父母均來自台灣，描述他們一家人90年代如何從華府唐人街移居佛羅里達州奧蘭多的故事。

「菜鳥新移民」自2015年起在黃金時段播出，今年進入第3季，豪小子2015年也曾客串演出。林書豪這次再尬一角為「The Flush」新一集演出，飾演主角年輕時代，在酒吧與其他亞裔演員開懷暢飲情景。惟相較於2年前樸素形象，豪小子這回以奇怪髮型亮相，差異頗大，更有喜劇感。也看得出來林書豪在籃球生涯之外另一項才華。

另外，美國職籃NBA籃網剛宣布成立中文官網（http://www.nba.com/nets/cn），除了強化台裔林書豪加盟後在紐約華人圈引起的效應外，同時繼續深耕亞洲華人市場。豪小子也在推特鼓勵球迷上網多認識籃網。1060315

(中央社)