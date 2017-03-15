砸下1700億 李嘉誠再次購買澳洲電力公司

香港首富、長江實業主席李嘉誠，再次砸重金收購澳洲電力公司。（圖/中新社）

香港首富、長江實業主席李嘉誠，獲得旗下3間公司股東的同意，將砸下約56億美元（約1,737億台幣）的金額，購買澳洲的電力公司Duet Group，這將是繼去年被澳洲政府以「國家安全」為由，擋下他入主國有電網公司（Ausgrid）後，第二次將版圖擴張至澳洲基礎建設領域之上。但該筆交易除需獲得電力公司股東同意，澳洲政府的態度仍將再次成為關鍵。

據彭博社（Bloomberg）報導，香港首富李嘉誠，日前獲得旗下長江實業、長江基建和電能實業3間公司股東的支持，確定將砸下56億美元（約1,737億台幣）收購澳洲電力公司Duet Group。該公司不僅在墨爾本向個人和企業供應天然氣，還擁有自主供電網和天然氣管線，該筆收購已獲得公司高層首肯，接下來將看股東與澳洲政府的態度。李嘉誠對於向澳洲擴張版圖一直是野心勃勃，去年8月就曾想砸重金收購澳洲國有電網5成股份，最終因其身份與背後可能的政治勢力，被澳洲聯邦政府以「國家安全」為理由拒售。

外界認為，李嘉誠大舉投資澳洲基礎建設，是為了在英國脫歐前，大舉分散投資標的，減少旗下長江實業對英國的依賴和損失。目前在這名首富手中，除了Duet Group的併購案外，他還握有如澳洲天然氣公司（Australian Gas Networks）、Powercor Australia和SA Power Networks等各州重要的電力天然氣供應商股份。未來一旦澳洲政府批准，該併購案將成為，李嘉誠近期來對澳洲最大宗的投資案，也將使他手中的澳洲電力與天然氣網拼圖更加完整。

(中時電子報)