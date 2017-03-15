巴西貪瀆案 總檢長新調查名單牽連廣
巴西共和國總檢察長賈諾特今天向聯邦最高法院提出83件聲請，調查巴西石油公司貪瀆案主要涉案企業77名行政主管，在有賞告密內容中提及的政界人士。
巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案是巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞，主要涉案建商Odebrecht和Braskem的有賞告密內容涉及巴西數百名政治人物的名單，因牽連甚廣，又被稱為「世界末日告密」。
因所有聲請內容均為保密，當局未披露聲請目標的名字，但考慮到需要透明度，並確保公眾利益，賈諾特（Rodrigo Janot）已經要求撤銷所有內容的保密性質。
現在，將由聯邦最高法院巴西石油公司貪瀆案新報告人、大法官法金（Edson Fachin）評估，是否批准調查「賈諾特的新名單」。
賈諾特的聲請送交最高法院，因為聲請調查目標都是享有特權的政治人物，他們只能由聯邦最高法院調查和審判；州長級人物則由高等法院調查和審判。
兩年前，賈諾特列出第1份名單，聲請最高法院調查47名涉嫌參與巴西石油公司貪腐機制的國會議員和前議員。
當時在最高院負責審理此案的報告人是大法官札瓦斯基（Teori Zavascki），札瓦斯基今年元月在里約熱內盧南海岸一場空難中意外喪生，由法金遞補其職務。1060315
(中央社)
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