03月15日各報頭版要聞

重點要聞

●認定教唆、洩密3罪 北檢起訴馬英九

前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署認定，馬英九於2013年8月31日將關說案報告洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強2人，9月4日再教唆前檢察總長黃世銘將報告交付江宜樺，昨依違反刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個人資料保護法3罪起訴馬英九。馬英九是繼李登輝、陳水扁後，第3位遭起訴的國家元首。

●傅崐萁：一例一休應暫緩5年

南投縣長林明溱針對一例一休首先發難，指示縣府法制人員研議不施行一例一休，花蓮縣長傅崐萁「再補一槍」，批評一例一休政策讓勞資「雙輸」，強調台灣景氣遇到空前災難，各行各業哀鴻遍野，呼籲中央懸崖勒馬，5年後等台灣經濟夠壯大、有足夠實力的時候再實施。

●馬：醜聞危機處理 不涉犯罪

針對被起訴，前總統馬英九昨表示，當時為避免「世界級醜聞」曝光，所以才找江宜樺、羅智強會商後續公務及危機處理，完全不涉犯罪。他批評，關說司法個案立委沒事，處理司法關說醜聞的人卻被起訴，公理何在？他一定會到法院為公理奮鬥到底。

重點要聞

●馬轟：關說沒事 公理何在

前總統馬英九昨早遭台北地檢署起訴，他下午親自發表聲明，強調立法院高層立委關說司法、涉及相關部會首長，是一樁世界級醜聞，他進行危機處理、公務處理，不涉及洩密。馬也控：「關說者沒事，處理醜聞的卻被起訴，公理何在？」據了解，馬親擬聲明、出面回應，除了顯示謹慎以對，更展現他捍衛清白的自信。

●紅筆註記案情 成洩密鐵證

前總統馬英九為擺脫洩密罪嫌，不斷辯稱是因認為立法院前院長王金平涉關說案，是「世界級的醜聞」，且不知道案件仍在偵辦中，所以將案情透露給當時的行政院長江宜樺及總統府副秘書長羅智強，討論如何處理政治衝擊。但北檢發現，馬親自用紅筆畫線註記關說案後續偵辦方向，而江、羅也供稱，3人討論內容圍繞案情，認定馬故意洩漏偵查秘密。

●「總統剋星」 11年辦4元首

昨起訴馬英九的台北地檢署主任檢察官周士榆，11年前擔任查黑中心檢察官時，曾偵辦國務機要費案起訴當時第一夫人吳淑珍，並認定總統陳水扁是共犯，最後扁鋃鐺入獄；隔年周偵辦特別費案，又起訴時任台北市長馬英九。前總統李登輝的國安密帳案、現任總統蔡英文曾捲入的特別費案，前後4位總統都被周辦過，周因此被封為「總統剋星」。

重點要聞

●馬：我的清白我有信心 盼法院主持公平正義

馬英九昨天下午出席台大哈佛論壇活動，會後接受媒體訪問時強調，很遺憾被起訴，地檢署沒有釐清公務處理程序，「我的清白我有信心！」未來將到法院說明，公務處理、危機處理並不構成犯罪，希望法院主持公平正義。

●一例一休爭議 藍綠部分縣市長籲修法

一例一休爭議大，儘管民進黨籍百里侯幫忙緩頰，但宜蘭縣代理縣長吳澤成和部分國民黨縣市長，都呼籲中央政府應該修法。

●觀念翻轉 衛生紙丟馬桶6月配套上路

如廁後請把衛生紙丟進馬桶裡。環保署長李應元昨宣布，公家機關、醫院和七萬八千處列管公廁，六月起一定要提供衛生紙，廁所也要提供小型加蓋的垃圾桶，讓民眾丟棄衛生紙以外的雜物，並要求業者在公廁外自動販賣機，改賣可溶解、易溶解的衛生紙，呼籲民眾即起先改變生活習慣。

重點要聞

●馬卸任至今 10大案纏身

前總統馬英九去年五二○卸任至今，除了昨天遭起訴的洩密及教唆洩密案外，尚有九件大案纏身，包括去年赴東吳大學演講時涉洩漏「馬習會前協商」機密、遠雄大巨蛋、富邦銀併北銀、貓空纜車、馬小九特支費、財產來源不明、黨產侵占、國發院土地、教唆黃世銘二度洩密等案。

●柯建銘籲馬 盡快俯首認罪

前總統馬英九被檢方以教唆洩密等罪起訴，被馬指涉關說的民進黨團總召柯建銘昨召開記者會表示，這是台灣憲政重生的時刻，雖然等待很久，但「遲來的正義還是正義」，呼籲馬面對此事應大智大勇、盡快俯首認罪，才能得到歷史定位、人民掌聲。

●人妻偷情一次就中 情夫罵「兩光醫生裝的避孕器」

男女偷情，以為神不知鬼不覺，做夢也想不到，竟被漏氣的避孕器給洩了底！林姓人妻裝避孕器後，與康姓男子偷情卻懷孕，康男氣得罵︰「兩光醫生裝的避孕器！」林女還回應︰「推算我們第一次就中了！」姦情爆發，新北地院法官判林、康須賠償林女的丈夫20萬元，可上訴。

(中時電子報)