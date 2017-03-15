WBC》經典賽熱戰超吸睛！觀眾人數破紀錄

牧田和久9局上連續解決古巴3名打者，成功守住勝利。（美聯社）

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經典賽開打至今，無論是中華隊與荷蘭隊及南韓隊的激戰，還是日本隊苦戰擊敗荷蘭隊、多明尼加逆轉美國隊等，場場熱戰皆讓人印象深刻，而球賽打得精采，觀眾也更是不願放過親眼見證大戰的機會，美媒15日報導，經典賽首輪的觀眾人數，已締造經典賽新猷！

據大聯盟記者紐曼(Mark Newman)報導，經典賽原第一輪的觀眾人數紀錄，是在2013年寫下，當時共有46萬3017人；而今年則打破紀錄，總觀眾人數62萬1851人，成長34%。邁阿密C組16萬3878人進場，打破美洲區觀賽人數新高；東京巨蛋開打的B組賽事進場20萬6534人，更是史上預賽觀賽人數的新紀錄。

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紐曼總結能締新紀錄的原因，關鍵在B組地主日本隊的高人氣；三場預賽下來，場場都能吸引4萬2123人進場，其中首戰對上古巴隊4萬4908名觀眾，是經典賽史上第三高的預賽觀眾人數。此外，C組多明尼加與美國隊的頂尖對決，也是3萬7446張票全數售完。

「很難以置信，每屆都越來越好！」看到這個結果，大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)自然是樂得開懷，並指出讓賽事能越來越進步，比賽張力、參賽國數量、收益也越來越好，「是我們全球性策略重要的一環！」在四強、冠軍戰還未開打就有這個好成績，紐曼認為觀眾人數，還可能持續打破紀錄。

(中時電子報)