自幼被笑窮沒娘 岳虹：帶200塊就闖蕩社會
本土劇女星岳虹自幼貧困，因此常常被人看不起，甚至還被誣陷偷東西，備受屈辱的她誓言要讓自己以及家人過好日子，當年因為父親一席話，身上僅帶著200塊便闖蕩社會。
岳虹表示從小被人笑窮，七歲時就到工地搬磚頭賺錢；被人笑沒娘，管對方是男是女，握起拳頭跟人打架，雖然踏入社會非一帆風順，但遇到挫折時只要想到父親說的「用盡全身力氣也不能沒了骨氣」，就讓她有繼續奮戰的勇氣，才能在演藝圈駐足20幾年不被淘汰，也正因為堅毅不拔的態度，才決定了此刻人生成就，她也以過來人經驗提醒網友，「肩膀不是用來撐衣服，而是用來扛責任」，只有努力才能將辛酸化成喜悅，達成人生設定的目標。
(中時電子報)
關鍵字：岳虹
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