昔戀王又曾 蔡佳宏消失螢光幕8年爆肥當公關

昔日的蔡佳宏曾和王又曾有過戀情。（圖／本報系資料照片）

昔日的「香奈兒女王」蔡佳宏，當時的她不僅在演藝圈擁有自己的事業，更因和已故力霸集團董事長王又曾擁有一段情，轟動全台。蔡佳宏近來接受週刊訪問，和昔日不同的是，她現在過低調生活，素顏、搭公車上班，身上也不見任何名牌，低調當著月子中心公關。

蔡佳宏過去因和王又曾談了一段相差43歲的戀情，讓外界議論紛紛，回想起當時的選擇，她接受《壹週刊》訪問時坦言「我就是貪」，表示若當時自己別這麼攤「就沒事。」

只是這段情在王又曾潛逃美國時畫下句點，蔡佳宏透露當時自己是跪著求他放過自己，表示王又曾控制慾太強、自己也不想當他第五個太太，才會希望分手。但這不倫戀也讓蔡佳宏痛苦萬分，最糟時她得靠吃安眠藥睡覺，加上酗酒，自己身材走樣，工作、愛情與生活堪稱都毀了。

外傳王又曾包養她，送了她一段房？可蔡佳宏受訪時否認，說王又曾僅付了頭期款200萬，剩下的2000多萬，都是自己和媽媽在付。現在的她褪下明星光環，因為不忍媽媽照顧她，讓她決定振作，而首要任務，蔡佳宏就是清掉所有的香奈兒包。

為了找工作，蔡佳宏利用104投履歷，她做過電訪員、餐飲業，現在則是在月子中心當公關，儘管薪水和在演藝圈時落差很大，可她現在非常享受自在的生活，搭公車上班、胭脂未施的她，就算身材和當年纖細的模樣相差甚大，但平凡踏實的生活讓她更開心。

(中時電子報)