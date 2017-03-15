Skytrax全球機場評比 樟宜奪冠 桃機最佳服務
最新的Skytrax 2017全球機場評比出爐，由新加坡樟宜機場（Changi Airport）第5度奪冠，拿下最佳機場的殊榮。而個別獎項中，台灣桃園國際機場獲得肯定，拿下最佳員工服務獎。今年度最佳機場前5名包含：樟宜機場、東京羽田機場（Tokyo International Airport (Haneda)）、韓國仁川機場（Incheon International Airport）、德國慕尼黑機場和香港國際機場。
據新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，新加坡樟宜機場再一次獲得旅客票選，成為Skytrax 2017全球最佳機場。這份評比收集來自150個國家、共1,382萬份旅客回函，對全球550個機場進行評比，包含出入境、海關、購物、飲食等多項層面，是目前國際上最權威的評比之一。同時我國的桃園國際機場，也在機場員工服務領域奪冠，力壓韓國仁川機場。樟宜機場執行長李紹賢表示，「這些年我們本著將顧客需求放在心中的準則，提昇相關服務與設施，我們希望為每一位到訪的旅客，都能提供最佳的體驗。」
每年Skytrax公佈評比，除了整體排名外，在顧客服務、購物體驗、飲食、住宿等領域，也都分門別類選出不同的優質名單。像是今年度最佳進步獎，就頒給了雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），最佳飲食評比則是頒給香港機場；最佳購物體驗落在倫敦希斯洛機場（London Heathrow Airport）；最乾淨的機場則是東京羽田機場，而最佳員工服務獎，則由台灣桃園國際機場獲得。
Skytrax 2017 全球十大優質機場名單：
1.新加坡樟宜機場
2.東京羽田機場
3.南韓仁川機場
4.德國慕尼黑機場
5.香港國際機場
6.卡達哈馬德國際機場（Hamad International Airport）
7.名古屋中部機場（Chubu Centrair Nagoya）
8.瑞士蘇黎世機場
9.倫敦希斯洛機場
10.德國法蘭克福機場
(中時電子報)
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