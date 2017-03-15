小王爺陳麗麗病逝 享壽66歲

以黃梅調連續劇「江南遊」中「小王爺」一角紅遍全台的演員陳麗麗昨晚病逝，享壽66歲。妹妹陳麗華今天說，姊姊很瀟灑，一生精采，生前囑咐不氣切、不急救、不辦告別式。

陳麗麗是黃梅調連續劇代表人物之一，1980年反串演出華視「江南遊」，獲「小王爺」稱號。近年健康不佳，妹妹陳麗華上午受訪表示，姊姊昨晚9時12分因突發性腦溢血病逝，將遵照遺願不辦告別式，姊姊不希望打擾朋友及影迷。1060315

(中央社)