NBA》豪哥15分3助攻 籃網落後雷霆8分
籃網15日在主場迎戰強敵雷霆，林書豪先發首節打了8分鐘，手感不錯5投3中攻下6分，勒維特9分，布魯克羅培茲貢獻7分，從落後局面追趕上來，雙方戰成32平手。次節，雷霆發動11比3攻勢取得8分領先局面，但籃網並沒有被打垮，反而在林書豪的領軍下一度超前，雙方半場結束62平手。易籃再戰，豪哥單節只攻下2分，籃網三節打完83比91落後雷霆8分。
雷霆「大三元」製造機韋斯布魯克，與豪哥同樣是5投3中，但他攻下9分，令人驚奇的是還送出了8次助攻，雷霆在開賽後取得領先優勢，不過，籃網在林書豪與勒維特等人的領軍下還是將比數逼平了。
第二節進行到剩下6分18秒雷霆50比41領先，隨後籃網吹起反攻號角，林書豪切入上籃、中距離跳投，布魯克羅培茲在三分線外放冷箭，甚至還完成三分打，籃網以10比0攻勢逆轉超前，韋斯布魯克與亞當斯4罰3中追平，林書豪禁區出手破網，亞當斯逞威，兩隊在經過24分激烈廝殺後不分上下。
林書豪半場打了15分鐘，9投6中攻下12分，布魯克羅培茲17分，勒維特貢獻11分；韋斯布魯克13分、7籃板、11助攻，拿下大三元成績的機會相當濃厚。
第三節林書豪與布魯克羅培茲的火力都下滑，反倒是另一個控衛佛義有了好表現，攻下了13分，可惜防守上出現了漏洞，只能在後面苦苦追趕。
(中時電子報)
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