國師一出手便知有沒有 一張圖看陳師孟威力
總統府日前公布11位監察委員補提名名單，曾在陳水扁執政時期擔任過總統府祕書長的陳師孟就是人選之一，他曾稱要用監察權掃除司法敗類，也誓言要清除「辦綠不辦藍」的法官。果真，陳師孟威力真的猛，鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書貼出製圖表示，陳宣示要強力干涉司法後，黨產會就勝訴了，馬英九就被起訴了！
黨產會去年兩度決議，凍結國民黨在永豐銀、台銀資金8億餘元，國民黨聲請停止執行，第二次凍結永豐銀行帳戶及台灣銀行8張支票的行政處分；台北高等行政法院在1月23日裁准停止執行。但黨產會不服提抗告，本月11日案情大逆轉，最高行政法院今天廢棄原國民黨勝訴裁定，改判黨產會勝訴，可凍結國民黨資金定讞。
台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，本月14日依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。洩密案發生在3年前，特偵組偵辦前民進黨團總召柯建銘、前立法院長王金平涉司法關說案，當時案件尚未偵結，檢察總長黃世銘卻於8月31日、9月1日向馬英九報告，9月4日馬英九再要求黃世銘向江宜樺報告，馬英九、黃世銘挨告洩密、教唆洩密等罪。
鳳凰花護民主市政監督聯盟認為陳師孟宣示要強力干涉司法後，黨產會就勝訴了，馬英九就被起訴了！直酸「果真是國師一出手，便知有沒有？」
另外，普魯士藍臉書專頁則製圖表示，去年11月凍結敗訴、12月黨產會移轉中投、欣裕敗訴、今年1月二次凍結再度敗訴，但3月5日蔡英文提名的監委陳師孟表示要一一清算司法敗類，過沒幾天，案情大逆轉，國民黨8億確定凍結。普魯士藍痛批法律在大，有比聖旨大嗎？「皇上要抄家誰敢阻擋？吾皇萬歲萬歲萬萬歲！」
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書
文章來源：普魯士藍臉書
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