蔡執政不佳 藍議員楊正中：藉馬案向獨派取暖

前總統馬英九涉教唆洩密，14日遭北檢起訴。（報系資料照 陳信翰攝）

前總統馬英九涉嫌洩密，昨遭北檢起訴。國民黨台中市議員楊正中表示，基層對此感到氣憤，認為此案是「司法迫害」，蔡英文政府執政不力，藉起訴馬英九來向綠營、獨派取暖。

楊正中是連任五屆的台中市議員，他昨接受港媒中評社訪問表示，馬英九遭起訴不令人意外，因為洩密案的關鍵人物、前檢察總長黃世銘先前已經被判刑確定，現在馬被起訴，這是案情延續的結果。

不過蔡政府選擇在這個時機點，公布馬英九起訴，在基層看來，這是司法迫害，民眾對於「關說司法的人無罪，處理關說事件的人有罪」的現象，都相當氣憤。

楊正中強調，民進黨自從中央到地方完全執政，開始以抄家滅族的方式消滅國民黨，包括同樣用司法手段來處理國民黨黨產。他認為，蔡英文內政無政績，民調持續下降，所以要藉由馬案來跟綠營、獨派取暖。

(中時電子報)