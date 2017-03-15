空污傷害健康 維生素B可補救
空氣污染問題日益嚴重，醫界指出，台灣十大死因中，有七大和空氣污染密切相關，如惡性腫瘤、中風、心臟疾病、高血壓、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病等。如何降低空氣污染對健康的傷害成為醫界研究重點，在美國人體試驗顯示，B群維生素可能對人體在對付空氣污染過程中起到一些保護性的作用。
據BBC報導，研究顯示，空氣污染等環境因素似乎會改變人體免疫系統的基因，至少在表象遺傳學這一層面。可以把它們關掉或打開，並限制人體的免疫防衛系統。
科學家找來10名志願者讓他們暴露在高污染的PM2.5之下，但並給予高劑量的B群維生素補充劑，包括B6,B12以及葉酸。研究人員發現，連服4周的維生素B補充劑可以把PM2.5的損害減少28-76%。此外，還可以把對線粒體DNA的危害減少到同樣的程度，這部分細胞負責產生人體的能量。
科研小組負責人說，B群維生素為人們降低空污帶來希望，他們希望將來可以針對個人研製出個體的劑量，以對抗環境污染所帶來的傷害。
不過，科研人員還要對那些長期生活在北京、印度、或是墨西哥這樣的空氣污染嚴重的人群進行更複雜的試驗，了解維生素B到底能否起到保護作用。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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