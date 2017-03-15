小王爺陳麗麗放棄急救 妹：走得瀟灑

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以黃梅調連續劇「江南遊」中「小王爺」一角走紅的演員陳麗麗昨晚病逝，妹妹陳麗華今天說，姊姊生前囑咐不急救，很瀟灑走了，遵照遺願不辦告別式，牌位將放在佛光山台北道場。

陳麗麗是黃梅調連續劇代表人物之一，1980年反串演出華視「江南遊」紅遍全台，獲「小王爺」稱號。近年健康不佳，洗腎多年，昨晚9時12分因突發性腦溢血病逝，享壽66歲。

妹妹陳麗華上午受訪坦言事發突然、措手不及，兩天前才帶姊姊出去吃大餐，沒想到天冷就把姊姊帶走，剛替姊姊唸完經，現在腦袋還是一片空白。

陳麗華表示，13日晚間氣溫下降，姊姊血壓飆高，昨天清晨就緊急送醫，直接進加護病房，生前囑咐「不氣切、不急救、不開刀」，不要讓她痛苦，姊姊走得很快也很平靜。

她說，姊姊長年學佛，自覺一生受到很多疼愛，不希望打擾朋友及影迷，遵照遺願不辦告別式。姊姊活得精彩，她和弟弟就是盡力將後事做到圓滿，報答姊姊恩情。1060315

(中央社)