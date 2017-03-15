前巴西總統魯拉出庭 否認涉貪瀆案

巴西工黨籍前總統魯拉今天在首都巴西利亞聯邦法院出庭，首次以巴西石油公司貪瀆案被告身分接受法官訊問。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在這起官司中，被指控試圖收買巴西石油公司前主管賽維洛（Nestor Cervero）沉默的主謀。

除此之外，到目前為止，魯拉還有另外4起有關巴西石油公司貪汙機制的刑事訴訟案被告。

魯拉對10號聯邦法庭主審法官說，前工黨籍參議員阿瑪拉（Delcidio Amaral）對他的指控都是假的，而他不理解對方陳述這麼多「假真相」的目的是什麼。魯拉還明朝暗諷阿瑪拉達成有賞告密協定，只是為了離開監獄，而將責任推給其他人。

魯拉否認有意阻止賽維洛達成有賞告密協定，稱自己不認識賽維洛，也沒有和賽維洛相處過。魯拉還說，他不怕巴西石油公司任何主管的供詞，因為他和他們沒有關係。1060315

(中央社)