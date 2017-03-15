崑山科大視訊學伴 助偏鄉學童課業
崑山科技大學執行教育部「數位學伴夥伴大學實施計畫」邁入第3年，這個學期招募大學伴近150名，更首次有來自尼加拉瓜的外籍生及馬來西亞僑生共同加入。
計畫主持人蔡佩芳表示，崑山科大的數位學伴計畫在這個學期服務8所中學小，包括嘉義縣六嘉國中，台南市的楠西國小、樹林國小、光榮國小、山上國小、後壁國小、青山國小與吉貝耍國小，共有80名「小學伴」。
蔡佩芳指出，崑山科大在校內招募近150名大學伴，讓大學生利用遠距視訊與偏鄉中小學童線上互動；進行每學期10週的一對一課程教學，盼達到陪伴與協助教學作用。
她說，大學伴需先參與專業實務課程訓練，並邀請中小學端師長先與大學伴溝通、互動，提供學童的個性背景並分享教導經驗，希望大學生能透過參與教育訓練，理解數位學伴的意義，以及與學童相處的技巧，成為一名優秀的大學伴。
蔡佩芳指出，這學期的大學伴中有約20%是續任，他們十分享受與小學伴互動的過程，也體認到服務與貢獻的價值，並首次有外籍生加入團隊，讓人看到數位學伴計畫的多樣性。1060315
(中央社)
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