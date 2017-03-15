鐵人三項台東將登場 國內外好手與賽
開年後台東地區第一項大型體育運動賽事-「2017 IRONMAN 70.3 Taiwan及5150國際鐵人三項賽」，18、19日將在台東縣林公園活水湖舉辦，吸引來自37國近3000名選手報名參與。
2017 IRONMAN 70.3 Taiwan及5150國際鐵人三項賽，18、19日將在台東活水湖、東海岸、南迴線及台東市區辦理。今年首度將台11及台9線臨海路與知本、太麻里三和等地納入競賽路線，以拓展當地的知名度及宣導美麗景觀。
這項活動已連續7年在台舉辦，看中風光明媚、氣候宜人的台東縣，去年首度移師台東，希望透過國際賽事的規格融入媲美國際級賽道的台東，讓世界各地選手及台東民眾享受國際級的鐵人三項盛會。
由於去年的比賽獲得國內外參加的選手不錯好評，今年中華民國鐵人三項運動發展協會再次與台東縣政府合作。18日上午進行51.5公里標準組及兩鐵(路跑、自行車)、賽事，下午是IRONKIDS小鐵人賽事；19日則安排70.3Taiwan (113公里)長距離組賽事。
18日的比賽有來自27國、1164位選手參加；19日的70.3 Taiwan則有37國、1709位鐵人挑戰，連同選手家屬，預計有超過5000人湧入台東。
活水湖公園位於台東縣，在縣政府的完善規畫與連年整治下，已成為運動賽事舉辦的勝地．卑南溪地下湧泉注入活水湖，沁涼溫和的水溫，安全平靜的水面，形成自然安全且開闊的游泳環境。
自行車賽道沿途經過數個國際地標：海濱公園、富岡漁港、水往上流、東河包子、八嗡嗡部落等，路面寬闊平整，視線所及皆是海天一色壯闊景致，幾乎將台灣東岸的美麗盡收眼底；路跑賽道則沿著台東森林公園及周邊道路進行，沿途更是林蔭蓊鬱。1060315
(中央社)
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