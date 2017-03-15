印地安泉女網賽 詹詠然與辛吉絲殺進四強

詹詠然（右）與前球后辛吉絲聯手參加在印地安泉女網賽，兩人在8強賽直落二擊敗印度／捷克的跨國組合，順利殺進最後4強。（取自詹詠然臉書資料照）

遠征美國參加印地安泉女網賽的我國好手詹詠然，15日與前球后辛吉絲聯手，只花了80分鐘即以直落二擊敗印度米爾札／捷克史托科薇，順利闖進最後4強賽。

詹詠然今年與妹妹皓晴分開，找上辛吉絲合作，此次挑戰總獎金766.9萬美金的印地安泉賽事，15日面對米爾扎和史托科薇，兩組人馬實力相當，詹／辛出現3次雙發失誤，米／史則有4次雙發失誤，整場比賽可說是破發大賽，詹詠然和辛吉絲雖然被破了5個發球局，但也狠狠破掉對方7次發球局，首盤在握有1次破發優勢的情況下率先以6比4搶得先機，次盤，詹詠然和辛吉絲在經過激烈突圍後再以6比4贏得最後勝利。

(中時電子報)