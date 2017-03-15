台大復育(王留)公圳 打造校園親水區

擁有200多年歷史的(王留)公圳，其中一條支線穿越台大校園，台大近年推動「(王留)公圳復育計畫」，將引新店溪水加上回收雨水，還原歷史圳道，並打造親水環境。

多數人對台大的印象，不外乎寬廣的校園、柏油馬路椰林大道，其實在古早時代，台大校地內建築不多，周圍都是農田，還有許多灌溉渠道經過，和現今的都市景觀大異其趣。

台大10年前就曾規劃復育(王留)公圳，但因水量不足作罷，104年成功獲得台北自來水處允諾，引新店溪原水補助圳道水源，(王留)公圳計畫才死灰復燃。

由於舊(王留)公圳道除生態池旁一小段外，其他都已不復存在，老台大人最有印象的新生南路水道，其實是日本殖民統治時期才建的「堀川」，主要功能是排水和防洪，不像(王留)公圳是用來提供灌溉用水，兩者的路線也不同。

校方採用科學方法，以透地雷達找出圳道位置，並比對古地圖。最後確定從舟山路旁的「生態池」，循著小椰林道向北延伸，直到醉月湖，復原圳道也將依此路線設計。

台北市長柯文哲日前參加台大杜鵑花節，也特別前往醉月湖旁的(王留)公圳工地瞭解狀況，希望復育完成後，成為台北市民共享的親水空間。台大總務長王根樹表示，部分路段將採用生態工法，引入水生植栽，未來校園內或許可看到螢火蟲。1060315

(中央社)