台大復育(王留)公圳 打造校園親水區
擁有200多年歷史的(王留)公圳，其中一條支線穿越台大校園，台大近年推動「(王留)公圳復育計畫」，將引新店溪水加上回收雨水，還原歷史圳道，並打造親水環境。
多數人對台大的印象，不外乎寬廣的校園、柏油馬路椰林大道，其實在古早時代，台大校地內建築不多，周圍都是農田，還有許多灌溉渠道經過，和現今的都市景觀大異其趣。
台大10年前就曾規劃復育(王留)公圳，但因水量不足作罷，104年成功獲得台北自來水處允諾，引新店溪原水補助圳道水源，(王留)公圳計畫才死灰復燃。
由於舊(王留)公圳道除生態池旁一小段外，其他都已不復存在，老台大人最有印象的新生南路水道，其實是日本殖民統治時期才建的「堀川」，主要功能是排水和防洪，不像(王留)公圳是用來提供灌溉用水，兩者的路線也不同。
校方採用科學方法，以透地雷達找出圳道位置，並比對古地圖。最後確定從舟山路旁的「生態池」，循著小椰林道向北延伸，直到醉月湖，復原圳道也將依此路線設計。
台北市長柯文哲日前參加台大杜鵑花節，也特別前往醉月湖旁的(王留)公圳工地瞭解狀況，希望復育完成後，成為台北市民共享的親水空間。台大總務長王根樹表示，部分路段將採用生態工法，引入水生植栽，未來校園內或許可看到螢火蟲。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。