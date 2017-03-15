水湳水資源中心 全國地下小水庫

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台中水湳水資源回收中心打造全國首座社區型中水道系統，未來供水範圍擴大至周遭社區與工業區，供應量增加到每日4000噸，打造「地下小水庫」，省水、省錢，更解決汙水問題。

水資源中心日前完工揭牌，是水湳經貿園區首項完工的重大工程，象徵台中水資源再生邁向新的里程碑。水利局指出，水湳水資源回收再利用部分，前市府僅針對園區內的中央公園每日提供約800噸再生水澆灌使用。

林佳龍上任後將「水湳經貿園區」重新定位為「智慧、創新、低碳」示範園區，並在去年修正都市計畫，將全區建築基地與8大公有建築均納入中水道服務範圍，甚至提供給中部科學園區等工業區使用，盼落實水資源永續利用目標。

已有科技大廠表達使用意願，目前正積極媒合中，未來將提報計畫爭取中央補助再生水建設費用，增加大台中自來水調配靈活度，共創政府、企業及民間三贏局面。

為打造水湳水資源回收中心「中水道管網系統」，台中市政府水利局針對再生水水質淨化技術、完整中水管網系統、健全建照審查規範要求等進行完善的規劃，並於去年起擴大汙水收集範圍至水湳園區八大公有建築、住宅、商業及文教等區，讓水資源相較前市府只運用於中央公園（清翠園）及道路綠帶澆灌，更有效運用。

其中，被喻為系統心臟的「薄膜生物處理系統(MBR)」在去年7月裝設完成，利用全國最大規模的MBR將民生汙水轉化為可再利用回收水，透過中水道管網系統，提供給園區公共場館、綠地及住戶使用。

效益部分，預估每年可減少525萬噸自來水使用量、節省約新台幣5000萬元自來水費用。每日再生水供應量增加到4000噸，打造「地下小水庫」，不僅省水、省錢，解決汙水問題，更可協助旱澇不均的台灣度過缺水危機。

另外，水湳經貿園區北側與南側土地目前皆已配地完成，各項投資與建設將陸續進駐，後續台中綠美圖、中台灣電影中心、水湳智慧營運中心將逐一施作完工，成為全國智慧城市典範。

而中央所提出的「前瞻基礎建設計畫」，將針對流經台中市區的7條重要河川進行水環境建設，包括筏子溪、潮洋溪、麻園頭希、梅川、柳川、綠川及旱溪等，搭配明年2018世界花博，讓台中成為水岸花都宜居城市。1060315

(中央社)