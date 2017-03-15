籃網對雷霆首節 林書豪拿6分

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躲過暴風雪，美職籃（NBA）紐約布魯克林籃網今晚主場迎戰強敵奧克拉荷馬雷霆，首節籃網拚勁十足，咬住對手，打成32平手。林書豪拿下6分、2助攻，表現不俗。

相較前場一開始還未回神，林書豪今晚先發表現不錯，擔任控球中樞，首節上場逾8分鐘，拿下6分、2助攻。全隊本球季迄今射下719記3分球，也創下隊史記錄。

紐約原本今天迎來入冬超大暴風雪，但由於風向偏西，暴雪變成雨雪，讓大紐約地區逃過一劫，降雪量由原先預估16到20英寸，降到12英寸，路上交通逐漸恢復正常，晚上吸引不少球迷觀賞。1060315

(中央社)