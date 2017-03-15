WBC》助日逆轉古巴 內川聖一：4年前有太多遺憾
2013年，連兩屆經典賽冠軍日本隊在準決賽，無緣三連霸，不僅是全日本人的遺憾，當時身在陣中的內川聖一，心中更是懊悔不已，如今4年過去，已34歲的他仍決定再披國家隊戰袍，並在15日與古巴的激戰中，替球隊打下超前分，助日本隊8比5逆轉勝出，賽後他直言，「我在2013年有太多遺憾！」
日本隊昨只要擊敗古巴，就幾乎確定挺進四強，然而卻遭受頑強抵抗，直到7局都雙方還以5比5僵持不下；不過到第8局，日本隊靠著失誤跟8棒秋山翔吾的安打，1出局攻占一三壘，此時總教練小久保裕紀卻選擇換下近況火熱的小林誠司，推出內川上場代打，內川也不負眾望，用右外野高飛犧牲打，打進超前分。
「拜託接住！拜託接住！」當時看到球飛向邊線附近，眼看就要出界，內川坦言，他滿腦子都是這個想法；看見松田宣浩跑回超前分後，他也在一壘附近，如釋重負的振臂激勵自己，「在那個狀況下，得分跟沒得分差別很大。但如果我能用安打打回打點，會是更好的結果。」
小久保表示在8局開打時，就告訴內川若有跑者攻上得點圈，他就得準備好上場代打，而這名老將也真的做到了！儘管球隊年輕好手眾多，讓內川僅能在板凳上等待機會，但他並不在意，「球隊現在的化學反應非常棒。我希望帶著6勝0敗的成績，重返美國的戰場！」
(中時電子報)
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