5千共諜在台灣？陸黨媒痛斥：鬼扯

台北地檢署10日以違反《國家安全法》羈押一名曾來台就學的大陸籍男子周泓旭（中）。（郭吉銓攝）

近日有媒體聲稱根據國安單位估計，目前在台共諜約有5000人，對台灣行政機關滲透嚴重。大陸黨媒對此直斥「鬼扯」，拿出名單和證據再來說話，否則就是故意聳人聽聞，把大陸描繪成洪水猛獸，挑動民眾恐懼心理，還不是為了賣《保防法》、《反滲透法》狗肉。

媒體聲稱，目前在台陸配32萬、陸生11萬，平均每86人就有1個共諜。《人民日報》質疑5000人是什麼概念？荒唐離譜的指控實在讓人鄙夷之至。到目前為止，台灣相關單位都舉不出任何實據，陸委會主委張小月明確表示，她「不知道資料」。內政部次長花敬群也說，沒有發現被共諜滲透的現象，行政部門都有內控機制。

《人民日報》表示，無罪推定是現代法治社會的一項重要原則，在台灣這個自我標榜「民主優等生」的社會裡，那些動輒被拿來向對岸炫耀的價值觀，如今難道也趕時髦「新南向」，被某些人丟到爪哇國去了？

服貿協定延宕，貨貿協議沒下文，《兩岸協議監督條例》置之不理，都沒有關係。為什麼？歸根究底，「中共滲透台灣軍隊、企業、政府部門」是個紙上箭靶，「保防」台灣才是綠營關心的暗度陳倉大戲。

(中時電子報)