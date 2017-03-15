Selina合照現三層肉下巴 氣炸「要刪了她號碼」
Selina和妹妹任容萱感情好，她昨貼出兩人合照，但比起妹妹的小臉，她圓圓的臉蛋讓她很懊悔，加上先前她曬出一張上節目時的照片，下巴竟擠出三層肉，讓她難過不已，搞笑氣喊要刪掉妹妹電話！
Selina昨穿上連帽外套自拍，笑稱「好的外套，讓妳一秒變小臉！好的濾鏡，讓妳一秒無瑕肌！」無奈最後一句「好的姊姊，讓妳一秒錐子臉！」全因她和妹妹任容萱合照時，妹妹就是能有尖下巴，但Selina自己卻是圓圓臉，讓她很不服氣！
對於自己成為對比，Selina氣喊「為什麼大姊就要搭配大臉」，還搞笑稱要刪除妹妹電話，甚至有網友幫她修圖，卻意外修成蛇精臉，她自嘲自己是Sejina，笑壞粉絲。
(中時電子報)
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