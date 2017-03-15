小班完成戒酒療程 臉書貼文自我打氣
好萊塢男星班艾佛列克長久以來沉溺於杯中物，今天他在自己的臉書貼文說，再次完成戒酒療程，替自己打氣也告訴他的孩子們要記取教訓，那就是遭遇困難時尋求協助並不可恥。
班艾佛列克（小班，Ben Affleck）在臉書貼文說，完成了戒酒療程，這是他未來仍將持續對抗的某個難題。他曾在2001年接受戒酒療程。
他在臉書貼文給自己打氣說，要全然回復嶄新人生，要盡全力做個好爸爸，更要讓孩子們明白，當需要幫助時，尋求協助並不可恥，而且也應幫助那些需要但怯於跨出第一步的人。
小班自許非常幸運有愛他的家人與親友，包括孩子的媽珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）給他的鼓勵與支持。他和珍妮佛2015年宣布離異但還沒正式離婚，並說完成戒酒療程是朝向復合得經歷許多階段的首要。
酗酒是班艾佛列克家族難於擺脫的夢魘，他的爸爸幾乎因沉溺於酒精而喪命，小班也因貪戀杯中物而無法自拔，他的弟弟也就是本屆奧斯卡金像獎影帝凱西艾佛列克（Casey Affleck），也曾因酒癮活得很掙扎。
眾所皆知，班艾佛列克曾因酗酒，接受檢測是否與家族遺傳有關。他雖曾努力保持清醒近3年，但爸爸喝酒成癮、祖母也是個酒鬼、兄弟倆也曾進出戒酒康復中心，似乎酒癮是家族的基因。1060315
(中央社)
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