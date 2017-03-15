吳德榮：冷氣團最強時間已過 17日回暖

氣象專家吳德榮今天表示，這波大陸冷氣團最強的時間已過，但今、明兩天仍受影響，入夜氣溫下降，北部沿海空曠地區仍會降至攝氏13度左右，17日起各地氣溫逐漸回升。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，大陸冷氣團最強的時間已過，但今、明兩天仍受影響，要繼續注意保暖。今天乾冷，北台灣雲量仍多，但雲層變薄，白天氣溫略升，入夜氣溫下降，北部沿海空曠地區仍會降至攝氏13度左右；中南部多雲時晴，日夜溫差大、早晚較冷；花蓮、台東有局部短暫雨的機率，天氣偏涼微冷。

他表示，明天華南水氣移入，北台灣降雨又趨明顯，天氣轉濕冷，整天大都在17度至14度之間，感覺仍然偏冷。中部及花東有局部短暫雨，早晚偏涼微冷。

吳德榮指出，17日華南水氣逐漸脫離，北部仍有局部雨，但會逐漸好轉，東半部仍有局部短暫降雨，各地氣溫逐漸回升。1060315

(中央社)