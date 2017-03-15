建商使用執照弊案 北市府專委交保、工程員收押
新北地檢署偵辦內湖某建案在2015年申請使用執照時，疑有官商勾結貪瀆弊案，14日指揮廉政署幹員發動第二波搜索，上午6時許即兵分五路前往台北政府都發局、建管處及涉案公務員及業者住所搜索，並以貪汙被告身分約談都發局專門委員黃建昌、建管處工程員戴一貫及業者李勝輝等3人到案說明。
檢方複訊後，以違背職務收賄罪嫌聲押戴一貫、違背職務行賄罪嫌聲押跑照業者李勝輝；都發局專委黃建昌諭令20萬元交保。
新北地院聲押庭審理後，今日凌晨近7時裁定戴一貫羈押禁見，李勝輝交保30萬元。
(中時)
關鍵字：建商使用執照
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