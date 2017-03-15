中南美拓銷團哥倫比亞貿洽會 再創佳績

為拓展台灣中小企業在「太平洋聯盟」國家商機，外貿協會籌組的「中南美洲利基產業拓銷團」一行50家廠商，於當地時間3月9日在哥倫比亞首都波哥大舉行大型貿易洽談會，再創佳績。（駐哥倫比亞代表處提供）中央社 106年3月15日

為拓展台灣中小企業在「太平洋聯盟」國家商機，外貿協會籌組的「中南美洲利基產業拓銷團」一行50家廠商，於當地時間3月9日在哥倫比亞首都波哥大舉行大型貿易洽談會，再創佳績。

拓銷團鎖定當地市場買氣最旺盛的綠能環保、資通訊、五金電氣及建材、產業機器及汽車零配件五大主流產業積極招商，吸引225家專業買主報名，進行339場貿易洽談，估計現場接單金額達53萬美元，後續商機930.2萬美元，顯示哥國已逐漸擺脫近年巴西政經危機的負面衝擊，加上與游擊隊達成和平協議，治安改善，買氣逐漸回流。

另為提升台灣優良產品在哥國市場的形象及地位，增進哥國業界對台灣產業科技實力的認識，駐哥倫比亞代表處當天特別於會場舉辦「台灣產品說明會」，由駐哥代表葉德貴及貿訪團榮譽團長邱揮立連袂主持，邀請哥國波哥大銀行副總裁兼財務長、汽車零配件公會及電子商務協會會長等重量級財經人士到場致詞，而旅哥台商會榮譽會長游信誠及會長陳獻斌及多位旅哥僑商也出席，場面熱絡。

哥倫比亞是台灣在拉丁美洲僅次於墨西哥及巴西的第三大出口目標市場，也是台灣機車僅次於日本的全球第二大市場，台灣對哥出口金額在2014年達到4.84億美元的高峰，2016年則因拉美貨幣貶值影響，較2015年衰退12.4%，未來伴隨拉美經濟邁向復甦，對哥出口成長可期。

為協助台商積極掌握當地對綠能環保、汽機車零配件、銷售點（POS）設備、資通訊、五金建材及產業機器設備的殷切需求，台灣的中國輸出入銀行甫與擁有147年歷史及上萬名員工的波哥大銀行簽署轉融資合作協議，將為購買台灣產品的當地廠商提供極具競爭力的低利轉融資，可望進一步帶動哥國中小企業積極向台採購各類資本財及中間財。1060315

(中央社)