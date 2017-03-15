竊賊報復被警抓 亂調路口號誌引交通大亂
來亂的！彰化縣41歲黃姓男子，之前因涉竊盜罪遭到員林警方逮捕送辦，詎料，他竟心生不滿，14日出庭前空檔，涉嫌在員林市區調撥路口交通號誌的變換時間做為報復，結果一度造成交通大亂，讓警方疲於奔命。事後他開完庭因未戴安全帽闖紅燈被查獲，被依公共危險罪函送彰化地檢署偵辦。
警方調查，黃男是於13日騎機車到彰化市區閒逛途中，於1處路口的號誌燈桿下方拾獲1串鑰匙，好奇的他便試著打開一旁的號誌控制箱，沒想到「真的可以」，於是便將鑰匙隨身攜帶。
昨天上午，他因為之前的竊案要到彰化地方法院開庭，出庭前騎著機車到員林市區閒逛時，竟為了想要報復警方，便拿著該串鑰匙陸續到員林市中正路與永昌街口、員水路與忠孝街口、中山路與法院街口，打開號誌箱，任意變換號誌，擾亂交通秩序，不僅讓行進中車輛駕駛無所適從，也讓員警疲於奔命指揮疏導交通。
警方說，黃嫌開完庭訊後騎乘重機車在員林市中正路與民生路口因未戴安全帽並闖紅燈，為員林所巡邏員警蔣承峰、吳玠佑攔查帶案處理時，他才坦承犯案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。