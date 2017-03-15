竊賊報復被警抓 亂調路口號誌引交通大亂

黃姓男子14日在員林市區任意調整路口號誌，引發交通大亂。(鐘武達翻攝)

涉嫌以擾亂交通報復警方的黃姓男子落網了。(鐘武達翻攝)

黃男在路口撿到的鑰匙，竟然可以打開路口號誌控制箱。(鐘武達翻攝)

來亂的！彰化縣41歲黃姓男子，之前因涉竊盜罪遭到員林警方逮捕送辦，詎料，他竟心生不滿，14日出庭前空檔，涉嫌在員林市區調撥路口交通號誌的變換時間做為報復，結果一度造成交通大亂，讓警方疲於奔命。事後他開完庭因未戴安全帽闖紅燈被查獲，被依公共危險罪函送彰化地檢署偵辦。

警方調查，黃男是於13日騎機車到彰化市區閒逛途中，於1處路口的號誌燈桿下方拾獲1串鑰匙，好奇的他便試著打開一旁的號誌控制箱，沒想到「真的可以」，於是便將鑰匙隨身攜帶。

昨天上午，他因為之前的竊案要到彰化地方法院開庭，出庭前騎著機車到員林市區閒逛時，竟為了想要報復警方，便拿著該串鑰匙陸續到員林市中正路與永昌街口、員水路與忠孝街口、中山路與法院街口，打開號誌箱，任意變換號誌，擾亂交通秩序，不僅讓行進中車輛駕駛無所適從，也讓員警疲於奔命指揮疏導交通。

警方說，黃嫌開完庭訊後騎乘重機車在員林市中正路與民生路口因未戴安全帽並闖紅燈，為員林所巡邏員警蔣承峰、吳玠佑攔查帶案處理時，他才坦承犯案。

(中時)