瓊瑤發文交代身後事踩紅線 遭臉書刪文
知名作家瓊瑤創作許多經典小說，作品多數被改編為戲劇、電影，在不少觀眾創下無數經典，不過79歲瓊瑤日前突在臉書交代身後事，並表示支持安樂死，發文引發熱烈迴響，不過瓊瑤這篇發文卻被臉書判定為垃圾訊息遭封鎖。
瓊瑤看淡生死，12日在臉書有感而發，向兒子與兒媳交代身後事，發表不動大手術、不送進加護病房、不插鼻胃管等五點聲明，以「生是偶然，死是必然」叮嚀不要被生死迷思給困惑，並表態支持安樂死，並喊話兒子與兒媳：「幫我『尊嚴死』就是你們的責任」。
瓊瑤交代身後事引發外界熱議，同時也吸引網友留言，不過瓊瑤昨（14日）晚卻透露，該則發文遭臉書依照社群守則封鎖看似垃圾訊息的貼文，瓊瑤困惑又不知道如何解鎖，急得發文請求網友幫忙，瓊瑤提到：「都告訴我，因為我的留言分享太多，踩了臉書的紅線，因為我是個人臉書，不是粉絲臉書」，不過她也表示：「我的臉書會擇日關閉，大家珍惜最後的相聚！」更是引發熱議。
(中時電子報)
關鍵字：瓊瑤、
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