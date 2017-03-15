MLB》被蔣智賢數據嚇到 普萊斯恐趕不上開季

普萊斯一度手肘可能動刀，結果是虛驚一場。(美聯社資料照)

紅襪的賽揚獎左投普萊斯（David Price）日前看經典賽轉播，在推特上狂呼被蔣智賢於中職的打擊三圍嚇到。而他能夠這麼空閒收看轉播，可能是因為還在養傷，紅襪教頭費洛（John Farrell）今天甚至透露，普萊斯的肘傷可能趕不上開季。

「就此刻來說，是的，要看到他在球季開始前做好準備是很難的，」費洛說：「等他真正站上投手丘之後，我們才能有下一步計畫，目前真的都是未知數。」

普萊斯2月底在模擬賽主投2局、38球後，就覺得左肘不適，他在3月初離開春訓營就診，診斷結果不需要開刀或打針。近來他雖然開始傳球訓練，仍受到教練團小心翼翼的管控。

「目前他的傳球距離為60呎（約18公尺），但要在這個距離投多少次，才能進入到下一個階段，我們並沒有計畫，」費洛說：「這是醫師的建議，不要把他放進一個設定好的投球計畫，重點是他的感覺好不好。」

普萊斯去年加盟紅襪，先發35場、投230局都是美聯最多，只是拿下了17勝，自責分率3.99卻也是生涯單季次差。而且普萊斯在季後賽先發贏不了的魔咒也沒解除，於首輪對印地安人先發3.1局失5分吞敗，紅襪也遭淘汰。

(中時電子報)