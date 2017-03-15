三年未推新作躁鬱症復發 蛋堡被爆進精神療養院
饒舌歌手蛋堡驚傳遭躁鬱症復發，甚至在農曆年前進去療養院，不過根據他IG發文，疑似是與老婆爭執不斷，外加遲遲無法推出新作品，才使心情陷入焦慮導致症狀復發。
根據《壹週刊》報導，蛋堡2013年推出《你所不知道的杜振熙之內部整修》專輯，讓他風光入圍第25屆金曲獎男歌手、專輯、專輯製作人三項大獎，不過也發現他用26首歌曲剖析內心黑暗面，呈現自己抗躁鬱過程，甚至透露發完首張專輯《收斂水》後，病情就更不穩定，此外更曾在IG秀出屁眼特寫自拍照，雖然事後刪文，不過卻改在臉書PO文「一張照片，讓我的靈魂解放，笑看多少人是肛門長在嘴上」，也讓外界擔憂他的精神狀況。
對於友人爆料他農曆年短暫進入療養院治療，經紀公司也做出回應︰「他一直都有在看醫生，生活有很多壓力，並不是因為寫不出歌讓壓力更大，目前事情都解決已在家休養了」。
(中時電子報)
關鍵字：蛋堡
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