陳麗麗一生未婚 和蔣緯國傳過一段情
66歲「小王爺」陳麗麗14日晚間因突發性腦溢血過世，令影迷相當震驚與不捨，妹妹陳麗華感嘆：「姊一生瀟灑，說走就走！」細數她的一生作品無數，還創造過不少紀錄，演藝事業亮眼，不過一生未婚，昔曾和蔣緯國傳過一段情，最廣為人知。
陳麗麗靠反串《江南遊》小王爺爆紅，成為華視當家花旦，當時盛傳她和蔣緯國互相心儀，蔣緯國對她疼愛有加，就像父親待女兒一樣，她想要的東西，幾乎都會送給她，有次陳麗麗和友人吃飯，她一通電話，蔣緯國就帶著自家大廚把整桌飯菜帶到她們面前一起共餐，寵愛之情大家有目共睹。
而陳麗麗也曾以為她會當上蔣夫人，不過好友凌波曾對她說：「以蔣緯國的身分，儘管他再寵愛妳，也不可能會和妻子離婚，娶一個藝人」，最後兩人感情也漸漸轉淡。陳麗麗一生未婚，3年前因肌肉萎縮，無法行走需人照顧，妹妹透露姊姊洗腎7年，身體一直不是很好，所以這次猝逝也是預期得到。
(中時電子報)
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