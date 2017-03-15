WHA是否邀請台灣 陳時中：不擔心中國打壓

衛福部長陳時中今天到立法院做「中醫師的養成」專案報告。(鄭郁蓁攝)

WHA（世界衛生大會）邀請函遲遲未送達，引發國內各界憂慮。衛福部長陳時中今天指出，「台灣對世界的衛生貢獻很大，不會擔心中國的打壓。」

衛福部新任部長陳時中今天到立法院社會福利及衛生委員會做「中醫師的養成及規畫」專案報告。陳時中剛即位不久，便接連爆出過期乳瑪琳與偽藥事件，媒體詢問，是否因此打擊我國形象無法進入WHA？

陳時中會前接受媒體訪問時表示，冠脂妥假藥事件的後續都照著正常的程序處理中，假藥都能如期下架完畢，且包含藥品的數量和流向，應該很快就能出來。他強調，「沒有擔心官位的問題」，對整個公務體系和操守有信心。

至於我尚未接到WHA的邀請函，他表示，不擔心中國施壓，「台灣必須有尊嚴的參與」，且台灣軟實力很好，我們對世界衛生有很大的貢獻」，他認為，不擔心中國的施壓，我們仍要有尊嚴的參與。不能參加WHA，對於我國和世衛組織而言是雙向損失。

(中時)