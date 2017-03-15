事實審法庭直播 法官協會：恐侵害人民隱私權
司改國是會議第4分組過半委員贊成法院全面直播，法官協會發表聲明指出，公開審理並不等於法庭直播，目前已有最高法院與憲法法庭進行法庭直播，但事實審的一二法院若也全面開放，恐會侵害人民隱私權，造成全民公審的不良結果。
法官協會表示，司法院已委託專家比較各國家實務運作現狀及技術支援等進行通盤研究，並於4月28日及5月5日舉辦學術研討會，但國是會議卻未及參考此等研究結果，倉促決定開放法庭直播，法官協會表達遺憾。
協會認為，法院審判程序或判決書除依法不得公開者外，均已公開，任何人可隨時旁聽觀察，法庭並有全程錄音，得供檢視法官審理個案的態度，但法庭直播可能侵害人民的隱私權、妨害證據之調查、造成全民公審的不良結果。
法官協會強調，「公開審判不當然等於法庭直播」，縱使司改國是會議結論僅具建議性質，相關執行事項或立法問題仍有待其他機關辦理，然司法改革問題經常是牽一髮而動全身，在尚未就相關議案利弊得失充分進行討論之前，實不宜對任何議題輕易做出結論。
(中時)
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