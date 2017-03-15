共諜？日諜？ 台灣保防漏洞百出
上週政大陸生共諜案才鬧得沸沸揚揚，接著又傳出日諜曾在台接觸綠營立委。層出不窮的事件，顯示台灣的保防工作漏洞百出，而民進黨政府近日屢炒作《保防法》、《反滲透法》，看得出其與國民黨本質相去不遠，換了屁股就換了腦袋！
本期《壹週刊》就以「封面故事」報導了國內偵辦間諜案的內幕，指出台灣現在不只有大陸間諜，還有日本間諜，諜影重重的現象令人跌破眼鏡。
觀察政大陸生共諜周泓旭的作案手法，與其他情報人員的工作模式並無二致，就是「養、套、殺」。一般先藉機會拉攏，再找議題請目標代筆，並給予報酬。期間測試其性格、貪欲，最後讓目標落入財色陷阱並索討情報。
雖然陸生周泓旭的行為是有問題，但顯然只是一個「小咖」，因為他下手的對象不過是學校同學，或一些基層公務員，算不上什麼情報滲透。以調查局辦案的模式，最起碼要把整個聯絡網搞清楚才會收線，而現在火速辦了一個「小咖」，不難讓人聯想是在為先前搞砸的《保防法》交差。
另一方面，調查局最近偵辦日諜案還誤踩了政治紅線，因為以保釣船出海被日方掌握為由，將工作指向了日本，結果破壞了好不容易修復的台日關係，最後還得出動邱義仁善後。
據《壹週刊》調查，日本長期以來有間諜在台活動，他們多以協會、商社等單位當掩護從事情蒐，像是2000年成立的「日台經濟人會」，該會理事長阿尾博政就是一個長期駐大陸與台灣的間諜。前年該會在台北康華大飯店舉辦周年紀念酒會，時任亞東關係協會秘書長的羅坤燦與民進黨立委許添財都到場祝賀，顯示該會與綠營早已建立關係。
上述之類的事件不是個案，層出不窮的案例讓台灣諜影重重，也在在突顯顯示台灣的保防工作漏洞百出。
(中時電子報)
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