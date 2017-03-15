回應柯P 葉俊榮：都更須符合程序正義

台北市長柯文哲日前指北市住屋有房價高、空屋多、都更慢等問題，而「一坪換一坪」更令民眾對都更有不切實際的期待。內政部長葉俊榮今於立法院受訪表示，都更一方面要合乎程序正義，二方面要滿足都市發展，都要在既有基礎下調節。

葉俊榮表示，最近幾個都更案，確實在拆除過程中，需要強化程序，地方政府也須協調爭議。他強調，不管是中央或地方自治條例之規定，程序都要完整，如把程序做好，讓大家感覺整個（都更）制度是可預期、信賴的，對都更推動才有幫助。

被問到是否修法補救，葉俊榮則表示，內政部將在都更修法內，希望申請拆除執照前先做協調，若是地方政府代拆，也要請地方政府確保協調好；如民眾仍認為有疑義，再給民眾救濟機會。這會期將提出都更修法，內有詳細規定，會再與委員、大眾溝通。

至於都更「一坪換一坪」是否修正，葉俊榮則說，地方政府在實際推動時，會有個別考量，中央主要是把機制做好，相信討論都更修法時，會把各種問題詳細考量，才會有比較好的制度方向。

此外，台北市政府3月中旬起推動「老屋健檢」。葉俊榮說，基本上，這是安家固園計劃一部份，樂見北市府走在前面、積極推動，盼中央跟地方一起努力。

(中時)