WBC》羅薩里歐攻守兼備 波多黎各2比1領先多明尼加

波多黎各鐵捕莫里納（右）接獲右外野長傳，在本壘前觸殺多明尼加跑者塞古拉。（美聯社）

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經典賽15日由同為預賽3連勝的多明尼加與波多黎各，也是上屆決賽重演的戲碼替E組複賽揭開序幕。波多黎各右外野手羅薩里歐（Eddie Rosario）1局上演出長傳阻殺，4局下又敲出1分打點的「場地規則二壘打」，讓波國到6局結束都以2比1領先。

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前桃猿洋投羅曼替波多黎各先發2.1局失1分後退場。（美聯社）

波多黎各此役推出前桃猿洋投羅曼（Orlando Roman）先發，1局上被多明尼加無人出局攻占滿壘。但「包大人」包提斯塔（Jose Bautista）遭三振，接著塞古拉（Jean Segura）想趁深遠飛球攻回本壘，卻遭羅薩里歐長傳阻殺，留下滿壘殘壘。

1局上與羅薩里歐合演雙殺美技的鐵捕莫里納（Yadier Molina），下半局就以球棒建功。多明尼加先發右投馬丁尼茲（Carlos Martinez）1局下投出兩次保送，又遭莫里納敲出適時安打，先丟1分。

莫里納1局下敲出適時安打，助波多黎各先馳得點。（美聯社）

多明尼加N.克魯茲（右）揮出扳平全壘打，回到本壘與隊友擊掌慶祝。（美聯社）

前美聯全壘打王N.克魯茲（Nelson Cruz）2局上擊出左中外野深遠飛球，被球迷在牆邊撈走，大會檢視重播畫面後判定為全壘打，讓多明尼加追成1平。不過多國金手套三壘手貝爾崔在4局下發生暴傳失誤，羅薩里歐適時擊出二壘打，又讓波多黎各討回領先。

(中時電子報)