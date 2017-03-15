排隊久侯非待客之道 百貨生日慶流行這樣做
百貨商戰向電子商務靠攏，靠著智能手機除了要虛實並進再創商機，更透過電子化贈獎讓消費者需排隊久候的陋習走入歷史，台中中友百貨3月23日登場，16開放VIP搶先預贈，透過APP贈獎電子化，讓消費者免排隊，享受更多優惠。
此次中友25週年慶祭出全館滿仟送佰、獨家4波家族會員禮、品牌日加碼贈購物券、3C家電瘋狂抽、APP會員再加碼等優惠多重好禮。
中友百貨副店長許振立表示：「中友APP短短上線4個多月，成功吸引了近20萬人下載，為了回饋主顧客，中友購物網同步推出行動版網頁服務，精選百貨人氣商品上架，手機下單即可宅配到府。」
中友25週年慶檔期於3月23日起至4月26日止共35天，推出超強回饋專案，包括：第一重全館滿仟送佰，自3月23至4月9共18天，1F化妝品滿2000送200、全館滿3000送300、珠寶、名品、大家電滿5000送500、JASONS超市滿500送50、iStore滿10000送500。
第二重首次下載APP並成功登錄即贈家族點數100點，每推薦1位好友下載中友APP並成功登錄，推薦人可獲得家族點數30點，最高可得150點。
第三重首四日品牌日APP、家族卡會員加碼贈，針對化妝品區及家用區推出品牌日加碼送活動，於1F化妝品區、10F家電區、11F餐瓷藝品區指定專櫃，持家族卡及當日單櫃累計滿額之發票或銷貨明細單，即可兌換中友電子購物券或精美好禮。
第四重3C家電瘋狂抽，活動期間於全館消費結帳時出示中友APP會員行動條碼，當日單筆滿1000元，即可獲得1組幸運號碼，首四日天天抽hTC 10 evo 32G手機、hTC U Ultra手機、週週抽hTC U Play手機以及Dyson Supersonic吹風機。而壓軸抽則是OSIM OS-858摩法按摩椅。
(中時)
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