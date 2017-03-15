班艾佛列克戒酒心聲 網友讚勇敢堅強
好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）今天說，他已完成戒酒療程，表示他想「竭盡全力成為最好的父親」，吸引大批網友回應，讚賞他的堅強與勇氣。
路透社報導，44歲的班艾佛列克（Ben Affleck）在臉書頁面上表示，他的療程是邁向康復的「眾多步驟的第一步」，他也特別感謝小孩的「共同雙親」、2015年與他分居的妻子珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）。
在「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman V Superman: Dawn Of Justice）飾演蝙蝠俠的班艾佛列克說：「我已完成戒酒療程，我過去曾對付過酒癮，未來也將持續勇敢面對。」
「我想要我的孩子知道，當你需要幫助時，對外求助並不可恥，當外頭有人需要幫助，但不敢跨出第一步時，我希望我的孩子能成為他們勇氣的泉源。」
好萊塢A咖夫妻檔班艾佛列克與珍妮佛嘉娜育有3名子女，兩人結褵10年後，2015年7月宣布離婚計畫。
班艾佛列克貼文後短短1小時吸引2千多名網友回應，有人說：「恭喜你，班。距離你想成為的男人及你孩子與家庭值得擁有的父親，只有一步之遙，老天保佑你。」
也有網友說：「恭喜，只有堅強的人才會坦承自己有問題，並且為家庭奮鬥，解決問題。」
有人則寫道：「班，承認酒癮是很勇敢的行為，祝你好運，也希望你的家庭與朋友持續在這段旅程上支持你。」（譯者：中央社周莉芳）1060315
(中央社)
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