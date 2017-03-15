土耳其熱氣球墜落 23名陸客掛彩
中國大陸駐土耳其大使館今天公布，土耳其熱氣球旅遊勝地石頭城（Cappadocia）景區14日發生3起熱氣球墜落事故，造成23名陸客受傷，所幸都沒有生命危險。
中國大陸駐土耳其使館官網新聞稿指出，當地時間14日上午8時，土耳其中部內夫謝希爾省（Nevsehir）石頭城天氣突然變化，造成3個熱氣球墜落，當時搭乘熱氣球觀光的多名中國大陸公民受傷並送醫。
經使館核查，這次事故中有23名陸客受傷，均無生命危險。
截至14日深夜，17名輕傷者已出院。留院就醫者多為骨折，1名傷勢較重的陸客已動完手術，2名傷患仍待動手術，另有3人留院觀察。這些受傷的陸客分屬2個觀光團。
星島日報報導，這3起熱氣球墜落事故共造成49人受傷，大部分是外國遊客，包括中國大陸、南韓及歐洲人。
事發前共有10個熱氣球升空，其中一名熱氣球駕駛員表示，他駕駛的熱氣球上午7時從歌樂美（Goreme）出發，當時非常寒冷。飛越石頭城上空時，風勢突然變大，迫使熱氣球緊急著陸。1060315
(中央社)
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