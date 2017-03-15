中共19大前最後兩會 平淡到令人感嘆

2017年的中國大陸「兩會」15日就要落幕。這場中共19大前最後一次「兩會」，原本預期應該熱鬧些，結果卻平淡無奇。中央社資料照片 106年3月15日

特派員看世界專欄今年的中國大陸「兩會」今天就要落幕。這場中共19大前最後一次「兩會」，原本預期該熱鬧些，卻平淡無奇。外界感嘆之餘，不禁想起2012年中共18大前那場高潮迭起的「兩會」。

回想2012年的大陸全國「兩會」（全國人民代表大會會議與中國人民政治協商會議全國委員會會議），正值中共領導人從第4代過渡到第5代的前夕。雖然大家都知道，第5代的中共第1、2號人物將是習近平、李克強，但黨內早已浮現覬覦者，等著伺機而動，擇機發難。

眾所周知，這個覬覦者，就是當時人稱「平西王」的中共時任重慶市委書記薄熙來。

然而，就在2012年2月，也就是「兩會」前1個月，卻發生重慶市副市長王立軍逃入美國駐成都領事館事件。1個月後，薄熙來便成為「兩會」上的鎂光燈焦點。

除了薄熙來，當時被看好進入中共中央政治局、甚至也有「入常」呼聲的時任中共廣東省委書記汪洋，由於2011年9月爆發烏坎事件，最後在2012年3月3日「兩會」開幕同一天，以重新選舉村委會成員收場，讓汪洋成為那年「兩會」另一個明星人物。

薄、汪二人在中共官場，一向被認為有「瑜亮情結」。那年，兩人分屬的重慶團和廣東團，都吸引了爆滿的媒體，薄熙來選擇張揚以對，汪洋選擇詼諧從容。

最後，在時任大陸國務院總理溫家寶重話定調後，薄熙來黯然垮台；汪洋在中共18大（中共第18次全國代表大會）進入政治局，當上國務院副總理。

相對於這麼熱鬧非凡、高潮貫穿全場的2012年「兩會」，同樣是中共黨代會前最後一次「兩會」的2017年「兩會」，便顯得枯燥乏味，而且乏味不少。

在上台4年多來的快速集權下，中共第5代領導人、總書記習近平藉由中共第18屆中央委員會第6次全體會議，成為「黨中央的核心」，加上有強勢的中共中央紀律檢查委員會緊盯「黨內政治生活」，黨內各路人馬不管服或不服，只能俯首稱臣，誰敢再在「兩會」上張揚，薄熙來不就是前車之鑑？

在這樣的大風向下，今年「兩會」，各路諸侯各霸一方的全國人大各省級代表團，無論帶隊的書記，還是省市長及自治區主席，講話無不小心翼翼。有的甚至不講話，乾脆交給省市長，甚至政法委書記、發改委主任講話或回答媒體問題，自己則乾坐著看文件。

最明顯的是廣東省代表團。被認為是中共第6代領導人熱門人選的中共廣東省委書記胡春華，儘管在媒體開放日當天吸引大批媒體到場，在鏡頭前幾乎不發一言。面對問題，也都交由省長及黨政官員回答。會議還沒結束，全團更把媒體提前請出場。

另一位同屬中共第6代領導人熱門人選、被認為2022年將接任國務院總理的中共重慶市委書記孫政才，在重慶市代表團的會議上，說的話是比胡春華多些。但面對媒體提問，答得卻也很安全，要不就交由市長及官員代答。

會議散場，當被問到「19大是否會入常」的問題時，孫政才看了發問的外媒一眼，眼神裡閃過一絲緊張，便快速離去，不作回應。

最爭議的莫過於新疆代表團。媒體開放日當天，新任中共新疆書記陳全國及仍屬新疆代表團的前書記張春賢，竟然雙雙缺席，讓現場媒體議論紛紛、揣測四起，連陸媒都看不下去，私下抱怨不已。

在這樣的氛圍下，許多資深境外媒體的共同感覺是，今年的「兩會」實在平淡，且平淡得有點沉悶、無趣，更感嘆不像是中共黨代會前最後一次「兩會」該有的樣子。

然而，2015年以來，習近平藉由省區「一把手」大換血，陸續安插自家人馬進駐各省區，既充當地方護衛，也培養未來領導梯隊，為中共19大的布局作準備，手腕一點也不平淡。

既然如此，就算檯面下角力激烈，在如今「核心說了算」的氣氛下，哪個中共黨政高官會不懂得「沉默是金」，在「兩會」上當那隻冒出頭來給人打的地鼠呢？1060315

(中央社)